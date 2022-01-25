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Глава МИД Британии посетит Украину на следующей неделе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину. Визит состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я приеду в Украину на следующей неделе", - цитирует агентство заявление Трасс в парламенте.

Глава МИД добавила, что любое вторжение России в Украину станет для Москвы серьезной стратегической ошибкой и дорого обойдется российской экономике.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев.

Отметим, ранее Джонсон заявил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".

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