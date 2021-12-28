Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що закликав провести засідання Ради НАТО - Росія. Воно заплановане на січень 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter .

"Провів бесіду з міністром закордонних справ Великобританії Ліз трас з приводу триваючого неспровокованого і незрозумілого нарощування Росією сил в Україні і навколо неї", - заявив генсек НАТО.

Він підкреслив, що дії НАТО є оборонними і пропорційними, і Альянс як і раніше відкритий для діалогу.

"Я закликав провести засідання Ради НАТО - Росія в січні", - додав Столтенберг.