Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що закликав провести засідання Ради НАТО - Росія. Воно заплановане на січень 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter.
"Провів бесіду з міністром закордонних справ Великобританії Ліз трас з приводу триваючого неспровокованого і незрозумілого нарощування Росією сил в Україні і навколо неї", - заявив генсек НАТО.
Він підкреслив, що дії НАТО є оборонними і пропорційними, і Альянс як і раніше відкритий для діалогу.
"Я закликав провести засідання Ради НАТО - Росія в січні", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, раніше турецьке агентство Anadolu з посиланням на джерело в Альянсі повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія - НАТО на 12 січня 2022 року.