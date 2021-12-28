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Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні

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Вівторок 28 грудня 2021 19:42
Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що закликав провести засідання Ради НАТО - Росія. Воно заплановане на січень 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter.

"Провів бесіду з міністром закордонних справ Великобританії Ліз трас з приводу триваючого неспровокованого і незрозумілого нарощування Росією сил в Україні і навколо неї", - заявив генсек НАТО.

Він підкреслив, що дії НАТО є оборонними і пропорційними, і Альянс як і раніше відкритий для діалогу.

"Я закликав провести засідання Ради НАТО - Росія в січні", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше турецьке агентство Anadolu з посиланням на джерело в Альянсі повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія - НАТО на 12 січня 2022 року.

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