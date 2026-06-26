Глава Меджлиса назвал условие, которое заставит Россию бежать из Крыма

Что происходит на полуострове

По словам Чубарова, сейчас временно оккупированный остров находится накануне паники. Прямого хаоса среди россиян пока нет, но градус напряжения стремительно растет.

В пророссийских пабликах жители Крыма все чаще выражают недовольство. Люди спрашивают, почему оккупационные власти не дают четких ответов на вызовы безопасности и где обещана помощь от Москвы.

Как дожать Россию до переговоров

Глава Меджлиса считает, что содержание российской армейской группировки существенно усложнится, если окупантов лишить электроэнергии и горючего.

Сейчас все поставки врага держится только на двух маршрутах - сухопутном коридоре через оккупированные Мариуполь и Мелитополь и Керченский мост.

Полная изоляция полуострова и разрушение этих путей заставит Москву выбирать - либо садиться за стол переговоров, либо начинать масштабный вывод сил.

"Как только они начнут эвакуировать военных - вот тогда уже начнется паника", - подчеркнул Чубаров.