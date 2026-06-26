Глава Меджлиса назвал условие, которое заставит Россию бежать из Крыма

Последующая изоляция оккупированного Крыма, а также лишение российских войск горючего и электричества может вынудить Кремль начать переговоры или вывести армию.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.
По словам Чубарова, сейчас временно оккупированный остров находится накануне паники. Прямого хаоса среди россиян пока нет, но градус напряжения стремительно растет.
В пророссийских пабликах жители Крыма все чаще выражают недовольство. Люди спрашивают, почему оккупационные власти не дают четких ответов на вызовы безопасности и где обещана помощь от Москвы.
Глава Меджлиса считает, что содержание российской армейской группировки существенно усложнится, если окупантов лишить электроэнергии и горючего.
Сейчас все поставки врага держится только на двух маршрутах - сухопутном коридоре через оккупированные Мариуполь и Мелитополь и Керченский мост.
Полная изоляция полуострова и разрушение этих путей заставит Москву выбирать - либо садиться за стол переговоров, либо начинать масштабный вывод сил.
"Как только они начнут эвакуировать военных - вот тогда уже начнется паника", - подчеркнул Чубаров.
Напомним, 26 июня оккупационные власти полуострова объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории всего Крыма и города Севастополь.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение вступило в силу с 13:00 и якобы призвано "упорядочить вопросы экономического характера".
Этому шагу предшествовало резонансное заявление президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что операция Украины по Крыму четко просчитана.
Он подчеркнул, что если партнеры по G7 предоставят Украине необходимые средства, о которых шли переговоры, Киев оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.