Глава Меджлісу назвав умову, яка змусить Росію тікати з Криму

Подальша ізоляція окупованого Криму, а також позбавлення російських військ пального та електрики може змусити Кремль розпочати переговори або вивести армію.
Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.
За словами Чубарова, зараз тимчасово окупований півострів перебуває напередодні паніки. Прямого хаосу серед росіян поки немає, але градус напруги стрімко зростає.
У проросійських пабліках жителі Криму дедалі частіше висловлюють невдоволення. Люди запитують, чому окупаційна влада не дає чітких відповідей на безпекові виклики та де обіцяна допомога від Москви.
Глава Меджлісу вважає, що утримання російського армійського угруповання суттєво ускладниться, якщо окупантів позбавити електроенергії та пального.
Зараз усе постачання ворога тримається лише на двох маршрутах - сухопутному коридорі через окуповані Маріуполь і Мелітополь та Керченському мосту.
Повна ізоляція півострова та руйнування цих шляхів змусить Москву обирати - або сідати за стіл переговорів, або починати масштабне виведення сил.
"Як тільки вони почнуть евакуювати військових - от тоді вже почнеться паніка", - наголосив Чубаров.
Нагадаємо, 26 червня окупаційна влада півострова оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення набуло чинності з 13:00 та нібито покликане "упорядкувати питання економічного характеру".
Цьому кроку передувала резонансна заява президента України Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою.
Він підкреслив, що якщо партнери по G7 нададуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.