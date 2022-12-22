Гендиректор МАГАТЭ уже в Москве. Первые подробности переговоров по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже находится в Москве для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЕС", - написал он. По его словам, ключевым моментом является то, что зона необходима для предотвращения ядерной аварии. "Я продолжаю свои усилия для достижения этой цели с чувством крайней срочности", - добавил Гросси.