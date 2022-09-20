Глава МАГАТЭ отправляется на Генассамблею ООН для консультаций по зоне безопасности на ЗАЭС

По словам генерального директора организации, в последние дни на самой АЭС обстрелов не было, но они продолжаются на более широкой территории возле завода.

"В то время, когда мы сосредоточили внимание на неотложной необходимости действий по предотвращению ядерной аварии ЗАЭС, установив там присутствие МАГАТЭ в начале этого месяца, сегодняшний взрыв возле Южноукраинской АЭС слишком ясно демонстрирует потенциальные опасности, на других ядерных объектах страны", - заявил Гросси.

Любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, отметил он.

Напомним, что МАГАТЭ после своего визита на оккупированную Запорожскую АЭС официально призвало Россию вывести войска с территории атомной станции.

Также МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.

Однако позже Россия отказалась вывозить военную технику и армию с территории Запорожской АЭС, заявляя о том, что на станции якобы находится только охрана.

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