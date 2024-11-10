Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Иран: какова цель визита

Напомним, что в начале года Гросси заявлял, что у Ирана достаточно урана для изготовления нескольких атомных боеголовок.

Между тем, по информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.