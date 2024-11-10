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Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Иран: какова цель визита

Фото: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на этой неделе отправится в Тегеран. Он намерен встретиться с правительством Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Напомним, что в начале года Гросси заявлял, что у Ирана достаточно урана для изготовления нескольких атомных боеголовок.

Между тем, по информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.

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