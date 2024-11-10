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Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Іран: яка мета візиту

Фото: Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі цього тижня вирушить до Тегерана. Він планує зустрітись з урядом Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

Нагадаємо, що на початку року Гроссі заявляв, що Іран має достатньо урану для виготовлення декількох атомних боєголовок.

Тим часом, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

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