Глава МАГАТЕ цього тижня відвідає Іран: яка мета візиту

Нагадаємо, що на початку року Гроссі заявляв, що Іран має достатньо урану для виготовлення декількох атомних боєголовок.

Тим часом, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

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