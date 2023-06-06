Глава МАГАТЭ приедет на ЗАЭС через неделю после подрыва Каховской ГЭС

"Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю и сейчас необходима. Я поеду", - написал.

Заявление Гросси

Глава МАГАТЭ отметил, что сегодня "сильно повреждена" плотина в Новая Каховке, что привело к значительному снижению уровня водохранилища, используемого для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС.

При этом, по его данным, отсутствие охлаждающей воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного времени может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

"Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности станции нет", - говорится в заявлении.

Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были проинформированы о том, что повреждение плотины в Новой Каховке в настоящее время приводит к снижению высоты водохранилища примерно на 5 см/час, сообщил глава МАГАТЭ.

По его данным, охлаждающая вода подается из резервуара и перекачивается по каналам рядом с ТЭЦ на площадку. Подсчитано, что воды по этому маршруту должно хватить на несколько дней.

"Вода в водохранилище была на отметке 16,4 м в 8 утра. Если она опустится ниже 12,7 м, то ее уже нельзя будет прокачивать", - добавил он.

По его данным, есть несколько альтернативных источников воды. Главный из них - большой пруд-охладитель рядом с участком, который находится выше уровня резервуара. Поскольку реакторы были остановлены в течение многих месяцев, предполагается, что этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев.

"Поэтому жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Ничего не должно быть сделано, чтобы потенциально подорвать его целостность", - написал Гросси.

Каховская ГЭС

Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 03:00 часов.

По данным пресс-службы Минэнерго, взрыв Каховской ГЭС пока не повлиял на Запорожскую АЭС, которая находится выше по Днепру на берегу Каховского водохранилища. "Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет. Эксперты "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию", - говорится в сообщении.