Подрыв Каховской ГЭС: в "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме Украины

Подрыв россиянами войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, проводится оценка рисков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что гидроэлектростанция с первых дней агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не производилась.

Вместе с тем в пресс-службе Минэнерго сообщили, что из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ. Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н "Остров"), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры.

По данным пресс-службы, взрыв Коховской ГЭС пока не повлиял на Запорожскую АЭС, которая находится выше по Днепру на берегу Каховского водохранилища. "Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет. Эксперты "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 03:00 часов.

Как сообщили в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО, после чего проведут заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

В связи с подрывом ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.