Глава МАГАТЕ приїде на ЗАЕС через тиждень після підриву Каховської ГЕС

"Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень і зараз потрібна. Я поїду", - написав.

Заява Гроссі

Глава МАГАТЕ зазначив, що сьогодні "сильно пошкоджена" гребля в Новій Каховці, що призвело до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі води, що охолоджує, на ЗАЕС.

При цьому, за його даними, відсутність охолодної води в основних системах водяного охолодження протягом тривалого часу може призвести до розплавлення палива та виходу з ладу аварійних дизель-генераторів.

"Проте наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосередньої загрози безпеці станції немає", - йдеться у заяві.

Співробітники МАГАТЕ, які перебувають на об'єкті, були проінформовані про те, що пошкодження греблі в Новій Каховці нині призводить до зниження висоти водосховища приблизно на 5 см/годину, повідомив голова МАГАТЕ.

За його даними, вода, що охолоджується, подається з резервуара і перекачується по каналах поряд з ТЕЦ на майданчик. Підраховано, що води цим маршрутом має вистачити на кілька днів.

"Вода у водосховище була на позначці 16,4 м о 8-й ранку. Якщо вона опуститься нижче 12,7 м, то її вже не можна буде прокачувати", - додав він.

За його даними, є кілька альтернативних джерел води. Головний з них - великий ставок-охолоджувач поряд з ділянкою, яка знаходиться вище за рівень резервуару. Оскільки реактори були зупинені протягом багатьох місяців, передбачається, що цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом декількох місяців.

"Тому життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не повинно бути зроблено, щоб потенційно підірвати його цілісність", - написав Гроссі.

Каховська ГЕС

Російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 03:00 години.

За даними прес-служби Міненерго, вибух Каховської ГЕС поки не вплинув на Запорізьку АЕС, яка знаходиться вище по Дніпру на березі Каховського водосховища. "Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію", - йдеться у повідомленні.