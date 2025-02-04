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Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине: как это может произойти

Украина, Вторник 04 февраля 2025 14:31
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Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине: как это может произойти Фото: Рафаэль Гросси (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Александр Белоус

Атаки на энергосистему Украины могут создать риск ядерной аварии из-за сбоя в подаче электроэнергии с атомных станций. Это может произойти в результате удара по электроподстанциям.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Х (Twitter).

Гросси прибыл в Киев и осмотрел распределительную подстанцию, чтобы оценить последствия, оказать поддержку и помочь предотвратить этот риск.

"Я нахожусь на Киевской электроподстанции - важной части энергосистемы Украины, необходимой для ядерной безопасности. Ядерная авария может возникнуть в результате прямого попадания в станцию, а также из-за перебоев в подаче электроэнергии", - написал он.

Гросси опубликовал фотографии, на которых он посещает подстанцию вместе с министром энергетики Германом Галущенко, и ему показывают то, что, по всей видимости, является средствами защиты от российских ударов.

На протяжении трехлетнего вторжения Москва регулярно подвергала бомбардировкам энергетическую инфраструктуру Украины, включая подстанции, хотя и избегала прямых ударов по украинским атомным станциям.

На прошлой неделе МАГАТЭ сообщило, что Гросси посетит Киев для проведения встреч на высоком уровне с целью обеспечения ядерной безопасности в войне, которую Россия начала в феврале 2022 года.

В сентябре Украина и МАГАТЭ договорились, что эксперты агентства, помимо мониторинга атомных электростанций, будут следить за ситуацией на ключевых украинских подстанциях.

Более половины потребляемой в Украине электроэнергии вырабатывается тремя атомными электростанциями. Российские ракетные и дроновые атаки на подстанции угрожают стабильной работе станций

Киевская подстанция позволяет перебрасывать избыточные мощности с запада Украины в центральные регионы благодаря линии электропередачи Ровно-Киев, протяженность которой составляет сотни километров, помогая обеспечивать электроснабжение Киева и близлежащего региона.

"Все более хрупкая сеть представляет собой растущий риск для всех АЭС", - заявил Гросси в своем посте в X, имея в виду атомные электростанции.

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АЭС МАГАТЭ
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