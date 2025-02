Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине: как это может произойти

Гросси прибыл в Киев и осмотрел распределительную подстанцию, чтобы оценить последствия, оказать поддержку и помочь предотвратить этот риск.

"Я нахожусь на Киевской электроподстанции - важной части энергосистемы Украины, необходимой для ядерной безопасности. Ядерная авария может возникнуть в результате прямого попадания в станцию, а также из-за перебоев в подаче электроэнергии", - написал он.

I’m at Kyivska electrical substation—an important part of Ukraine’s power grid essential for nuclear safety.

A nuclear accident can result from a direct attack on a plant, but also from power supply disruption. @IAEAorg is here to assess impact, support, & help prevent that risk. pic.twitter.com/Kd29wKVNhn