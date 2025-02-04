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Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні: як це може статися

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 14:31
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Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні: як це може статися Фото: Рафаель Гроссі (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Олександр Білоус

Атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій. Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Х (Twitter).

Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.

"Я перебуваю на Київській електропідстанції - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії", - написав він.

Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.

Протягом трирічного вторгнення Москва регулярно піддавала бомбардуванням енергетичну інфраструктуру України, включно з підстанціями, хоча й уникала прямих ударів по українських атомних станціях.

Минулого тижня МАГАТЕ повідомило, що Гроссі відвідає Київ для проведення зустрічей на високому рівні з метою забезпечення ядерної безпеки у війні, яку Росія розпочала в лютому 2022 року.

У вересні Україна і МАГАТЕ домовилися, що експерти агентства, крім моніторингу атомних електростанцій, стежитимуть за ситуацією на ключових українських підстанціях.

Більше половини в Україні електроенергії виробляють три атомні електростанції. Російські ракетні та дронові атаки на підстанції загрожують стабільній роботі станцій

Київська підстанція дає змогу перекидати надлишкові потужності із заходу України в центральні регіони завдяки лінії електропередачі Рівне-Київ, протяжність якої становить сотні кілометрів, допомагаючи забезпечувати електропостачання Києва та прилеглого регіону.

"Дедалі тендітніша мережа являє собою зростаючий ризик для всіх АЕС", - заявив Гроссі у своєму пості в X, маючи на увазі атомні електростанції.

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