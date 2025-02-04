Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні: як це може статися
Атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій. Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.
Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Х (Twitter).
Гроссі прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.
"Я перебуваю на Київській електропідстанції - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого потрапляння в станцію, а також через перебої в подачі електроенергії", - написав він.
Я на електричній підстанції "Київська" - важливій частині енергосистеми України, необхідній для ядерної безпеки.- Рафаель Маріано Гроссі (@rafaelmgrossi) 4 лютого 2025 року
Ядерна аварія може бути наслідком не тільки прямої атаки на станцію, а й перебоїв у подачі електроенергії. @IAEAorg тут, щоб оцінити вплив, підтримати та допомогти запобігти цьому ризику. pic.twitter.com/Kd29wKVNhn
Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком, і йому показують те, що, вочевидь, є засобами захисту від російських ударів.
Протягом трирічного вторгнення Москва регулярно піддавала бомбардуванням енергетичну інфраструктуру України, включно з підстанціями, хоча й уникала прямих ударів по українських атомних станціях.
Минулого тижня МАГАТЕ повідомило, що Гроссі відвідає Київ для проведення зустрічей на високому рівні з метою забезпечення ядерної безпеки у війні, яку Росія розпочала в лютому 2022 року.
У вересні Україна і МАГАТЕ домовилися, що експерти агентства, крім моніторингу атомних електростанцій, стежитимуть за ситуацією на ключових українських підстанціях.
Більше половини в Україні електроенергії виробляють три атомні електростанції. Російські ракетні та дронові атаки на підстанції загрожують стабільній роботі станцій
Київська підстанція дає змогу перекидати надлишкові потужності із заходу України в центральні регіони завдяки лінії електропередачі Рівне-Київ, протяжність якої становить сотні кілометрів, допомагаючи забезпечувати електропостачання Києва та прилеглого регіону.
"Дедалі тендітніша мережа являє собою зростаючий ризик для всіх АЕС", - заявив Гроссі у своєму пості в X, маючи на увазі атомні електростанції.