Гросси во время визита в Украину посетит Киевскую подстанцию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках визита в Киев, 4 февраля, посетит Киевскую подстанцию. Это уже его 11-й визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я отправляюсь на Киевскую подстанцию, критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить повреждения и помочь предотвратить ядерную аварию", - написал гендиректор МАГАТЭ. Он отметил, что уязвимость электросети представляет растущий риск для всех АЭС, а не только для Запорожской атомной электростанции