Глава МАГАТЭ планирует снова посетить Запорожскую АЭС

"Когда я говорю в России или с россиянами, все на столе, потому что все должны понимать, что нам нужно быть в состоянии справиться с любой важной ситуацией. Я планирую снова посетить ЗАЭС. Я был там пять раз, я буду там в шестой раз скоро. И я надеюсь продолжить нашу техническую работу там", - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что Запорожская АЭС - это очень чувствительный вопрос, и "будет невозможно иметь любое обсуждение без поднятия темы ЗАЭС и того, что может произойти там".

"И МАГАТЭ как беспристрастная международная организация, которая отвечает за атомную безопасность в мире, будет там, чтобы предоставлять советы и необходимые вещи, чтобы решить вопрос. Нельзя предсказать будущее и то, что оно принесет, но мы сделаем все, чтобы улучшить ситуацию, и после встречи в Москве я буду общаться с президентом Зеленским снова", - добавил он.