Глава МАГАТЕ планує знову відвідати Запорізьку АЕС

"Коли я говорю в Росії або з росіянами, все на столі, тому що всі повинні розуміти, що нам потрібно бути в змозі впоратися з будь-якою важливою ситуацією. Я планую знову відвідати ЗАЕС. Я був там п'ять разів, я буду там в шосте скоро. І я сподіваюся продовжити нашу технічну роботу там", - сказав Гроссі.

Глава МАГАТЕ зазначив, що Запорізька АЕС - це дуже чутливе питання, і "буде неможливо мати будь-яке обговорення без підняття теми ЗАЕС і того, що може статися там".

"І МАГАТЕ як неупереджена міжнародна організація, яка відповідає за атомну безпеку у світі, буде там, щоб надавати поради та необхідні речі, аби вирішити питання. Не можна передбачити майбутнє і те, що воно принесе, але ми зробимо все, щоб покращити ситуацію, і після зустрічі в Москві я спілкуватимуся з президентом Зеленським знову", - додав він.