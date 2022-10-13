Глава МАГАТЭ обсудил с Кулебой создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гросси в Twitter .

"С украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси по итогам переговоров.

По словам главы МАГАТЭ, переговоры прошли в одном из киевских убежищ.

Напомним, ранее стало известно, что Гросси провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых также поднимался вопрос создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

После этого глава МАГАТЭ вернулся в Киев. Планируется, что он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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