Глава МАГАТЕ обговорив з Кулебою створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter.
За словами голови МАГАТЕ, переговори відбулися в одному з київських укриттів.
"З українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі за підсумками переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гроссі провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких також порушувалося питання створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.
Після цього глава МАГАТЕ повернувся до Києва. Планується, що він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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