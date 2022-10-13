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Глава МАГАТЕ обговорив з Кулебою створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та глава МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Іван Носальський

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter.

За словами голови МАГАТЕ, переговори відбулися в одному з київських укриттів.

"З українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ми просуваємось до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гроссі провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких також порушувалося питання створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Після цього глава МАГАТЕ повернувся до Києва. Планується, що він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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