Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ .

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции, где ядерная безопасность остается нестабильной", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что это будет уже пятый раз, когда Гросси пересечет линию фронта, чтобы получить доступ к ЗАЭС после того, как в сентябре 2022 года, он создал постоянное присутствие МАГАТЭ на площадке для мониторинга ядерной безопасности.

А в целом это будет уже десятый визит главы МАГАТЭ в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

"МАГАТЭ действует быстро и решительно повсюду, где возникают угрозы для ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие чрезвычайно важно для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким в течение всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими", - подчеркнул Гросси.