Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции, где ядерная безопасность остается нестабильной", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что это будет уже пятый раз, когда Гросси пересечет линию фронта, чтобы получить доступ к ЗАЭС после того, как в сентябре 2022 года, он создал постоянное присутствие МАГАТЭ на площадке для мониторинга ядерной безопасности.
А в целом это будет уже десятый визит главы МАГАТЭ в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
"МАГАТЭ действует быстро и решительно повсюду, где возникают угрозы для ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие чрезвычайно важно для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким в течение всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими", - подчеркнул Гросси.
Визит Гросси на Курскую АЭС
Напомним, 27 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию. После визита он заявил, что на АЭС "серьезная ситуация" с ядерной безопасностью.
Перед этим россияне сообщили МАГАТЭ, что на территории Курской АЭС якобы были обнаружены обломки беспилотника.
В России заявили, что фрагменты дрона якобы были расположены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива.
Как отметили в американском Институте изучения войны, российские официальные лица пытались использовать визит гендиректора МАГАТЭ на Курскскую АЭС, чтобы ложно представить Украину угрозой радиационного инцидента, который, по мнению россиян, подорвет помощь Киеву от Запада.
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