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Россия пыталась использовать главу МАГАТЭ, чтобы представить Украину угрозой Курской АЭС, - ISW

Среда 28 августа 2024 05:37
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Россия пыталась использовать главу МАГАТЭ, чтобы представить Украину угрозой Курской АЭС, - ISW
Автор: Вадим Ребрина

Российские официальные лица пытались воспользоваться визитом генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (КАЭС), чтобы ложно представить Украину угрозой радиационного инцидента, который, по мнению россиян, подорвет поддержку Украины Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

27 августа Гросси заявил в X, что ситуация на КАЭС является "серьезной" и что "атака на любую АЭС неприемлема, независимо от места расположения". Гросси также заявил, что КАЭС особенно уязвима, поскольку ее реактор не имеет защитной оболочки и расположен в "обычном здании", что делает его уязвимым к обстрелам или ударам беспилотников. Российские правительственные СМИ утверждали, что Гросси заявил, что видел доказательства боевых действий "вблизи", включая беспилотники и обломки беспилотников.

Пропагандистские российские СМИ исказили заявление Гросси. Они написали, что глава МАГАТЭ якобы заявил, что именно действия украинских войск угрожают станции. Это не соответствует действительности.

МАГАТЭ признало, что Россия сообщила агентство об обнаружении обломков беспилотника на КАЭС, но МАГАТЭ не дало никаких оценок, откуда прилетел беспилотник или подтверждений заявления России о причастности ВСУ.

Ранее ISW отмечал, что украинские силы постоянно демонстрировали способность наносить удары с тыла в пределах России и оккупированной Украины на расстояниях, превышающих примерно 60 км между КАЭС и международной границей, предполагая, что украинское военное командование сознательно уклонялось от удара по атомной станции.

Как сообщалось, Гросси во вторник, 27 августа, посетил Курскую атомную электростанцию.

"Сегодня был на Курской АЭС, там серьезная ситуация. Предотвращение ядерной аварии в этой ужасной войне жизненно важно, и нападение на любую АЭС недопустимо, независимо от места расположения", - заявил Гросси.

Агентство Bloomberg сообщило, что после посещения КАЭС Гросси планирует поехать в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу операции ВСУ в Курской области.

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