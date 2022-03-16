Голова Львівської ОВА розкритикував міжнародні організації за недостатню допомогу регіону

У Львівській області відсутня системна робота європейських гуманітарних організацій. Допомога не надається ні в тилу, ні у гарячих точках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького під час зустрічі з комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом і в.о міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.

За словами Козицького, наразі усією роботою займаються волонтери, підприємці та безпосередньо адміністрація області у той час, коли міжнародні організації залишаються осторонь.

"Де такі організації, як "Червоний Хрест", ООН, ОБСЄ, Рада Європи? Я не бачу жодної організації, яка б регулярно надавала допомогу у гарячих точках чи тут, у тилу. Де європейські та світові організації, які допомагають біженцям і забезпечують роботу гуманітарних конвоїв?" - заявив він.

Голова Львівської області вчергове підкреслив на готовності допомагати представникам міжнародних організацій: від координації роботи до надання житла та транспорту.

"Багато організацій приїжджали до мене у перші дні бойових дій, обіцяли допомогу. Але ми чомусь не бачимо їхньої активної роботи зараз", - зазначив Козицький.

Своєю чергою, комісар ЄС пообіцяв поспілкуватися щодо цього із президентом "Червоного Хреста", а також пропрацювати можливість активізації роботи в Україні та на Львівщині зокрема інших гуманітарних місій.

Також Козицький розповів про поточні успіхи регіону в допомозі вимушеним переселенцям та розподілі гуманітарного вантажу. Зокрема, близько 400 тисяч осіб було розселено у Львові та області, а щодня Львівська ОВА, місцеві підприємці та волонтери готують 25 тисяч порцій обідів та сніданків.

"Львівщина перетворилася на гуманітарний хаб між Європою та регіонами України, де тривають бойові дії: ми транспортуємо, формуємо та передаємо тонни допомоги в інші регіони. І надалі будемо робити все, що є в наших силах", - запевнив голова ОВА.

Тим часом вже майже мільйон людей перетнули кордон з Польщею через Львівщину від початку війни.