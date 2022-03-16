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Глава Львовской ОВА раскритиковал международные организации за недостаточную помощь региону

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 13:47
Глава Львовской ОВА раскритиковал международные организации за недостаточную помощь региону Фото: Глава Львовской ОВА раскритиковал международные организации за недостаточную помощь региону (t me)
Автор: Артем Горовенко

Во Львовской области отсутствует системная работа европейских гуманитарных организаций. Помощь не оказывается ни в тылу, ни в горячих точках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсом Синкявичюсом и .о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцом.

По словам Козицкого, на сегодняшний день всей работой занимаются волонтеры, предприниматели и непосредственно администрация области в то время, когда международные организации остаются в стороне.

"Где такие организации, как Красный Крест, ООН, ОБСЕ, Совет Европы? Я не вижу никакой организации, которая бы регулярно оказывала помощь в горячих точках или здесь, в тылу. Где европейские и мировые организации, помогающие беженцам и обеспечивающие работу гуманитарных конвоев?" - заявил он.

Глава Львовской области в очередной раз подчеркнул готовность помогать представителям международных организаций: от координации работы до предоставления жилья и транспорта.

"Многие организации приезжали ко мне в первые дни боевых действий, обещали помощь. Но мы почему-то не видим их активную работу сейчас", - отметил Козицкий.

В свою очередь, комиссар ЕС пообещал пообщаться по этому поводу с президентом "Красного Креста", а также проработать возможность активизации работы в Украине и Львовской области в частности других гуманитарных миссий.

Также Козицкий рассказал о текущих успехах региона в помощи вынужденным переселенцам и распределении гуманитарного груза. В частности, около 400 тысяч человек было расселено во Львове и области, а ежедневно Львовская ОВА, местные предприниматели и волонтеры готовят 25 тысяч порций обедов и завтраков.

"Львовщина превратилась в гуманитарный хаб между Европой и регионами Украины, где продолжаются боевые действия: мы транспортируем, формируем и передаем тонны помощи в другие регионы. И в дальнейшем будем делать все, что есть в наших силах", - заверил председатель ОВА.

Между тем уже почти миллион человек пересекли границу с Польшей через Львовщину с начала войны.

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