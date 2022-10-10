Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят

О том, какую роль в российско-украинской войне играют Китай и Индия, почему они не присоединяются к санкциям против РФ и не осуждают ее действия. И можно ли повлиять на позицию Пекина и Нью-Дели – в материале РБК-Украина.

Месяц за месяцем войны в Украине страна-агрессор все больше скатывается в международную изоляцию. Впрочем, в самой России ведут свои подсчеты: сравнивают население стран Запада (плюс Япония, Южная Корея, Австралия и т.д.), которые ввели антироссийские санкции – и население тех стран, которые к санкциям не присоединились. И делают из этого оптимистичный вывод: большинство планеты за РФ, прежде всего, за счет Китая и Индии.

Такой подход не только манипулятивный, но и откровенно ложный. Китай и Индия хоть и подыгрывают агрессору во многих аспектах, но точно не являются его надежными союзниками. Более того, подход этих стран к российско-украинской войне не укладывается в привычные в Украине и на Западе концепции борьбы добра со злом или демократии с диктатурой. Видение мира в Пекине и Нью-Дели очень отличается от воззрений Киева, Брюсселя, Вашингтона и даже Москвы.

При этом обе страны потенциально могут сыграть значительную роль в дальнейшем украино-российском противостоянии. Особенно в свете перманентных угроз России применить ядерное оружие.

Двойная выгода

Согласно популярной версии, которую в том числе изложила New York Times, Кремль заранее предупредил китайцев о готовящейся февральской агрессии против Украины. А китайский лидер Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина отложить ее до окончания пекинской зимней Олимпиады. Тогда же, за несколько недель до вторжения, было обнародовано совместное российско-китайское заявление, в котором говорилось, что "дружба между двумя государствами не имеет границ".

В самом начале полномасштабной войны Китай озвучил свою позицию, которой в целом придерживается до сих пор. Ее суть состоит в ритуальных призывах к мирному урегулированию и уважению суверенитета независимых стран – но при этом вина за происходящее возлагается на НАТО, которое якобы постоянно расширялось и угрожало безопасности РФ, в том числе с территории Украины.

Очевидно Китай, как и многие западные страны, прогнозировал, что война быстро закончится разгромом Украины. Но вскоре стало понятно, что неделя за неделей боевые действия приобретают затяжной характер. Критический момент для Китая наступил в марте. Тогда американские власти заявили, что Москва обратилась к Пекину за военной и экономической помощью, и сурово предупредили китайцев: любая военная помощь агрессору обойдется КНР очень дорого. В итоге, несмотря на недавние декларации о "дружбе без границ", никакой существенной военной поддержки России Китай не оказал (хотя несколько китайских компаний все-таки попали под американские санкции за помощь российской оборонке).

Китайские моряки на параде (фото: Getty Images)

В экономической сфере Китай, конечно, подставил России плечо, но главным образом с выгодой для себя. Причем это касается и экспорта, и импорта. В частности, беспрецедентно выросли закупки российских энергоносителей, которые стране-агрессору, после планомерной потери европейского рынка, надо кому-то продавать.

Так, с марта по август Китай купил российских энергоресурсов на 44 млрд долларов – на 74% больше, чем за такой же период 2021-го. При этом газ и нефть китайцы получают со скидками в десятки процентов. К примеру, по информации Bloomberg, в сентябре было подписано соглашение, по которому Китай до конца 2022-го будет покупать у РФ природный газ за половину цены.

После ухода из РФ сотен различных компаний китайцы активно взялись за освоение опустевшего рынка. И речь не только о готовых потребительских товарах. Только за первые пять месяцев текущего года экспорт микрочипов из Китая в РФ вырос более чем в два раза, сообщила The Wall Street Journal.

А вот в сферах, где излишне тесное сотрудничество с РФ может привести к резкой реакции Запада (или просто не сулит особых выгод), Китай демонстрирует осторожность. К примеру, закрыв свое пространство для самолетов, которые Россия фактически украла у зарубежных лизингодателей. Попытки РФ с помощью Китая создать какие-то альтернативные западным финансовые и банковские системы также не принесли особых успехов.

Но сводить китайскую позицию по российско-украинской войне только к захвату рынков и дешевому газу неверно. Директор Европейского совета по внешним отношениям Марк Леонард в своей статье описывает, насколько по-другому, чем на Западе, это противостояние видят в Китае.

"В то время как европейцы и американцы рассматривают этот конфликт как поворотный момент в мировой истории, китайцы видят в нем просто еще одну интервенционную войну, которая даже менее значительна, чем войны, развязанные в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане за последние 75 лет", – пишет автор. Кроме того, китайцы считают, что эта война знаменует закат эры американского доминирования в мире и так называемого "порядка, основанного на правилах" (о важности которого постоянно говорят в Вашингтоне) – в пользу многополярного мира. И даже рассматривают эту войну как прокси-противостояние, которое в конечном счете сводится к глобальной борьбе США и Китая.

Тактическая цель Китая – закончить российско-украинское противостояние мирным путем и на любых условиях (вопросы принадлежности условного Крыма или Донбасса, их статуса и прочие детали Пекин совершенно не волнуют). Стратегическая задача – закрепить за Россией статус младшего партнера и, во многом, сырьевого придатка. Уже сейчас в структуре импорта Китая из РФ энергоносители составляют более 80% и этот тренд явно будет развиваться. Но полный разгром РФ, очевидно, тоже не в китайских интересах, поскольку это слишком изменит баланс сил в пользу Запада и уничтожит двустороннюю торговлю с РФ.

Сила традиций

В отличие от Китая, роли Индии в российско-украинской войне уделяют намного меньше внимания. Очевидно, потому, что эта страна для абсолютного большинства украинцев остается еще более загадочной и непонятной, чем Китай. Да и украино-индийские двусторонние отношения никогда не были особо активными.

В то же время, Индия, как считается, уже в следующем году обгонит Китай по количеству населения. И уже давно является самой большой в мире демократией, что власти страны любят подчеркивать.

Но с самого начала полномасштабной войны и фактически до сих пор Индия заняла позицию, которую влиятельная местная газета The Hindu лаконично описала как "нейтралитет и воздержанность". Даже после псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и их незаконной аннексии Россией Индия предпочла воздержаться при голосовании за резолюцию Совбеза ООН с осуждением таких действий РФ. На словах индийские власти всегда ограничивались банальными призывами к "решению всех проблем дипломатическим путем".

Нежелание Индии даже на уровне риторики, а не реальных действий осуждать российскую агрессию против Украины вызывало и недовольство Соединенных Штатов, которые являются партнером Индии, в частности, в рамках "Четырехстороннего диалога по безопасности", куда также входят Австралия и Япония.

Солдат индийской армии (фото: Getty Images)

Позиция Индии внешне выглядит похожей на китайскую: идет далекая и малопонятная война в Европе, в которой не надо становиться на чью-то сторону, а попытаться выжать максимум для себя. Как и Китай, Индия отлично пользуется экспортными проблемами России, закупая энергоносители с большими скидками. С февраля импорт российской нефти в Индию увеличился в 10 раз, угля – в 4 раза.

Но суть политики Нью-Дели по российско-украинской войне отличается от мотивации Пекина. Так, Индия не претендует на глобальное лидерство в мире (хотя и видит себя в качестве регионального центра влияния). Играет роль и традиционная индийская политика неприсоединения и нейтралитета, и ностальгия за временами теплых отношений с СССР, которые проецируются на нынешнюю Россию. Россия является ключевым поставщиком оружия в Индию, занимая до 40% ее оружейного импорта (десятилетия назад было в два раза больше). К слову, Украина наоборот поставляла оружие злейшему врагу Индии, Пакистану, вооруженный конфликт с которым может начаться в любой момент и это во многом определяет настроения внутри страны.

В то же время, объем индийско-российской торговли не идет ни в какое сравнение с торговыми отношениями РФ и Китая. В прошлом году товарооборот между Москвой и Нью-Дели составил 8 млрд долларов, для сравнения, объем торговли Индии с Евросоюзом – 63 млрд, с США – 110 млрд. Потому в целом по многим параметрам Индия должна быть гораздо ближе к Западу (и, следовательно, к Украине), чем к РФ.

И в последние недели появились некоторые признаки того, что Индия меняет свое отношение к российско-украинскому противостоянию, пусть и очень осторожно. Западные медиа обратили большое внимание на ремарку, которую индийский премьер Нарендра Моди сделал во время разговора с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре: "Нынешняя эпоха – это не эпоха войны". Это трактовалось как признак растущего недовольства действиями Кремля в Украине. Пусть пока это в большей мере лишь реакция на недовольство Запада вялой позицией Нью-Дели.

Очевидно, Индия в обозримой перспективе и далее будет пытаться вынести вопрос войны в Украине максимально "за скобки", чтобы это не мешало отношениям с РФ в энергетике и ВПК. "Мы получаем некоторые бонусы от сотрудничества с Россией, и у нас есть экономические преимущества. Дайте нам этим заниматься. Это не значит, что мы хорошо воспринимаем все, что делает Россия", – сказал в комментарии Reuters П.С. Рагаван, глава Консультативного совета по национальной безопасности Индии.

Как отмечает издание, последние заявления Нарендры Моди вызвали позитивную реакцию Вашингтона и при этом не разозлили Москву – именно такой баланс Индия, очевидно, будет пытаться выдерживать и дальше. Хотя давление на власти страны идет не только извне, но и изнутри. Та же The Hindu в редакционной статье обратилась с однозначным призывом: "Индия должна выступить против бомбардировок Россией гражданских лиц и аннексии территории".

Несмотря на похожее отношение к российско-украинской войне, мотивация Китая и Индии во многом отличается (фото: Getty Images)

При этом политика Индии в отношении войны будет неизбежно увязываться с политикой Китая, еще одного глобального оппонента Нью-Дели. Превращение РФ в сырьевой придаток Китая Индии точно не выгодно, поскольку сильно сдвинет баланс сил в регионе.

Между черным и белым

Стратегические позиции Индии и Китая по войне не сдвинуть даже в перспективе: о введение санкций против РФ или поставках оружия Украине речь не может идти в принципе. Тем не менее, обе страны могут серьезно помочь Украине и Запада в одном прикладном вопросе – удержать Кремль от применения ядерного оружия. Непредсказуемый ядерный конфликт в любом случае невыгоден ни Индии, ни Китаю. А Си Цзиньпин (и, в меньшей мере, Нарендра Моди) как раз и могут отговорить Путина от такого шага, по крайней мере, теоретически.

"Официальные лица США считают, что один из самых многообещающих способов изменить мнение Путина – опереться на главу Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, пару мировых лидеров, которые, как считается, имеют значительное влияние на Путина", – пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Но перспективы ядерной войны и ядерного сдерживания пока в значительной мере остаются предметом спекуляций, в силу крайней закрытости этой темы. А свою политику в отношении Пекина и Нью-Дели Украина пытается выстраивать уже сейчас.

"Кому выгоднее нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально оценивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция – это позиция, с которой мы можем работать", – говорил ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.

Другой вопрос – насколько сами Индия и Китай готовы в этом плане работать с Украиной. Как рассказал РБК-Украина глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко, на саммите спикеров стран "Большой двадцатки", куда пригласили и Украину, делегации Индии и Китая отказались проводить встречи с украинскими коллегами.

Мережко считает, что Китай надо лишить статуса стратегического партнера Украины, поскольку он своими действиями доказал, что является как раз стратегическим партнером РФ. Также нужно отказаться от попыток "задобрить" Пекин, отметил нардеп – очевидно, имея ввиду недавнее голосование в Совете ООН по правам человека, где Украина стала единственной страной, не поддержавшей проведение дебатов на тему геноцида уйгуров в китайском Синьцзяне (хотя постфактум изменила свою позицию).

Россия и Китай могут сотрудничать, но друзьями их назвать нельзя (фото: Getty Images)

"Миф о том, что не надо дразнить Китай – это неправильно. Китай сдерживают не действия Украины. Для Китая мы вообще не существуем как субъект. И сдерживают Китай не наши заявления или действия, а только страх американских санкций", – сказал РБК-Украина нардеп.

А вот Индия, по мнению Мережко, не столь "безнадежна" и Украина вполне может с ней работать. "У нас есть непрямые рычаги влияния на Индию, как очень хорошие отношения между Индией и Великобританией. Также Индия сближается с США. И мы через них можем влиять и я надеюсь, что американцы уже пытаются влиять на Индию в отношении российско-украинской войны", – сказал нардеп.

Стоит вспомнить, что в апреле Украина официально предлагала Китаю стать одним из гарантов своей послевоенной безопасности. Это не вызвало ни малейшего энтузиазма у Пекина. Уже в сентябре, когда концепция гарантий безопасности была обнародована, Китай среди потенциальных гарантов не значился. Также появлялись сообщения, что аналогичное предложение поступало и Индии – и тоже осталось без реакции.

В любом случае, Украина имеет абсолютное моральное право относиться к другим странам по принципу "кто не с нами, тот против нас". Но с практической точки зрения, полезно хотя бы понимать мотивацию третьих стран, которая может не укладываться в логичную при нынешних условиях черно-белую картину мира.