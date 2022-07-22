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Глава комітету з оборони в Бундестазі виступила за пряме постачання зброї Україні

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Берлін, П'ятниця 22 липня 2022 06:31
Глава комітету з оборони в Бундестазі виступила за пряме постачання зброї Україні Фото: голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Німеччині слід відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні і почати поставляти такі озброєння безпосередньо, заявила глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати "Національну конференцію щодо України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.

"Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові постачання працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямого постачання", - заявила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, німецьке видання Welt писало, що німецький канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України, попри обіцянки наростити постачання.

Раніше стало відомо, що Німеччина передала 80 пікапів для потреб Збройних сил України.

До цього повідомлялося, що Німеччина передала артилерію і запчастини до винищувачів МіГ-29.

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