Аваков роздав 335 одиниць нагородної зброї

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

З них 242 були нагороджені в 2019 році

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за час президентства Володимира Зеленського роздав 335 одиниць вогнепальної зброї. З них 242 були нагороджені в минулому році, а 93 - у поточному.

Про це йдеться у відповіді МВС на запит РБК-Україна.

Зазначено, що з травня 2019 року, коли новий президент вступив на посаду до червня поточного року міністр внутрішніх справ нагородив 335 осіб відомчою заохочувальною відзнакою "Вогнепальна зброя".

Офіс президента на запит РБК-Україна повідомив, що Зеленський, в свою чергу, за час свого президентства взагалі не роздавав зброї.

"Нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" в запитуваний період не здійснювалося", - сказано у відповіді.

У Міноборони агентству на питання про роздану міністрами за рік зброю повідомили, що нагороджувати вогнепал може тільки глава держави.

"Право нагородження "Іменною вогнепальною зброєю" належить до компетенції президента України. Також повідомляю, що в Міністерстві оборони України відсутня яка-небудь інформація про нагородження цивільних або службових осіб відзнакою президента України "Іменна вогнепальна зброя", - сказано у відповіді на запит.

Попередник Зеленського на посаді президента Петро Порошенко публічно вручав вогнепальну зброю, зокрема, в листопаді 2015 року нагородив пістолетами футболістів і тренерів Збірної України з футболу.

МВС відмовилося РБК-Україна назвати професії, імена і прізвища тих, кого нагородили пістолетами від Авакова. При цьому в міністерстві уточнили, що всі вони - громадяни України, але вести їх облік заборонено законодавчо.

Сам Арсен Аваков в липні 2016 року публічно заявив, що з березня 2014 року роздав понад 1 200 одиниць вогнепальної зброї. Більшість, за його словами, було подаровано військовим, правоохоронцям і добровольцям.

Також зброю отримали близько 100 депутатів Верховної ради. Видання "Українська правда" дізналася, що пістолети від міністра отримали, зокрема, Сергій Пашинський, Андрій Парубій, Володимир Гройсман, Валерія Гонтарєва, Олександр Турчинов і Петро Порошенко.

Крім того, олігарх Ігор Коломойський отримав від Авакова в подарунок штурмову гвинтівку, депутат Олег Ляшко - пістолет-кулемет, а екс-прем'єр Арсеній Яценюк - раритетний кулемет "Максим".

Нагадаємо, Арсен Аваков протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 - народним депутатам.