МВС розкрило деталі підготовки закону про легалізацію зброї

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї

Міністерство внутрішніх справ (МВС) готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питаннях контролю за обігом зброї. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, повідомляє прес-служба МВС.

Гончаров зазначив, що важливим лишається нормативне питання врегулювання незаконного і законного обігу зброї.

"Чудовим результатом нашої спільної роботи буде напрацювання єдиного варіанту закону, який би відповідав європейським стандартам, про врегулювання обігу зброї. Документ повинен бути з чітким визначенням дефініцій. Адже одним із ризиків є питання нормативної невизначеності. Ми повинні створити чіткі правила гри, тоді нам буде простіше дотримуватися контрою за цими правилами", - сказав.

Заступник міністра додав, що у вищих навчальних закладах системи МВС студенти і курсанти отримують всі необхідні знання для роботи з обігом зброї. МВС підтримує ініціативу проведення спільних міжнародних навчань та тренінгів.

До цього новий глава Нацполіції Ігор Клименко говорив, що легалізацію зброї можливо провести тільки після завершення бойових дій.

Раніше, ще до президенства, Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти легалізації зброї. Він говорив, легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.