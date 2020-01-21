ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС розкрило деталі підготовки закону про легалізацію зброї

Новини » Політика     21.01.2020 - 14:53
МВС розкрило деталі підготовки закону про легалізацію зброї
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї

Міністерство внутрішніх справ (МВС) готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питаннях контролю за обігом зброї. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, повідомляє прес-служба МВС.

Гончаров зазначив, що важливим лишається нормативне питання врегулювання незаконного і законного обігу зброї.

"Чудовим результатом нашої спільної роботи буде напрацювання єдиного варіанту закону, який би відповідав європейським стандартам, про врегулювання обігу зброї. Документ повинен бути з чітким визначенням дефініцій. Адже одним із ризиків є питання нормативної невизначеності. Ми повинні створити чіткі правила гри, тоді нам буде простіше дотримуватися контрою за цими правилами", - сказав.

Заступник міністра додав, що у вищих навчальних закладах системи МВС студенти і курсанти отримують всі необхідні знання для роботи з обігом зброї. МВС підтримує ініціативу проведення спільних міжнародних навчань та тренінгів.

До цього новий глава Нацполіції Ігор Клименко говорив, що легалізацію зброї можливо провести тільки після завершення бойових дій.

Раніше, ще до президенства, Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти легалізації зброї. Він говорив, легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.

Для водіїв в Україні запустили нову послугу онлайн В Україні відкрили справу про можливе стеження за Йованович
Новини України Міністерство внутрішніх справ Україниоружиелегализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся