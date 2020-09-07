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Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 11:24
Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступає проти легалізації зброї, марихуани та проституції в Україні. На його думку, українське суспільство ще не готове до цього.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

Зокрема, Разумков не впевнений, що українське суспільство повною мірою готове до легалізації короткоствольної зброї. Оборот марихуани, в тому числі в медичних цілях, він теж не підтримує.

"Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під гарною вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую", - зазначив Разумков.

Він також підкреслив, що легалізація проституції теж не для українських реалій.

"Не думаю, що ментально, релігійно і історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, раніше в МВС України розкрили деталі підготовки закону про легалізацію зброї, заявивши про готовність до співпраці з міжнародними партнерами з цього питання. При цьому в міністерстві впевнені, що легалізація можлива після завершення бойових дій на Донбасі.

Навесні директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що лише кожен четвертий українець готовий до легалізації проституції. Оборот легких наркотиків теж сприймається в Україні негативно.

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Новини України Політика оружиенаркотикипроституцияДмитро Разумков
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