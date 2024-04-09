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Глава Китая посетит несколько стран Европы в мае, - СМИ

Венгрия, Вторник 09 апреля 2024 21:48
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Глава Китая посетит несколько стран Европы в мае, - СМИ Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В начале мая президент Китая Си Цзиньпин посетит несколько европейских стран. В частности Францию, Сербию и Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Szabad Europa.

Предполагается, что лидер Китайской Народной Республики прибудет во Францию 5 мая на два дня,

После Франции Си Цзиньпин посетит Белград. Визит в Сербию анонсировал президент Сербии Александар Вучич еще в конце февраля, но тогда он не назвал точной даты. По информации издания, после Белграда председатель КНР прибудет в Будапешт.

Два независимых источника издания подтвердили визит президента Китая в Будапешт.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Напомним, мы писали, что Китай усилил свою поддержку России. В частности, Пекин предоставляет геопространственную разведку, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины.

В то же время, США предупредили китайские компании о "значительных последствиях" в случае помощи России.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира.

Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

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