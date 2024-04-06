США предупредили китайские компании о "значительных последствиях" в случае помощи России

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о "значительных последствиях" для его компаний в случае помощи России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еллен провела встречу с вице-премьером правительства Китая Хэ Лифеном в городе Гуанчжоу в субботу, 6 апреля. Как отмечает издание, обе стороны согласились продолжить обсуждение сбалансированного роста и финансовой стабильности.

В Пекине заявили, что выразили обеспокоенность по поводу экономических и торговых ограничений США в отношении Китая.

Министр финансов США подчеркнула, что китайские компании могут ждать последствий, если они будут помогать вооруженной агрессии России против Украины.

"Еллен сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину", - пишет Reuters.

Китайская сторона в свою очередь подчеркнула, что ее политика не заключается в предоставлении такой поддержки и не хочет, чтобы это было двусторонним вопросом.