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Глава Китая является наиболее пристальным наблюдателем за войной в Украине, - директор ЦРУ

Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер КНР Си Цзиньпин следит за войной России против Украины на фоне своих планов по Тайваню. Он является наиболее пристальным наблюдателем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

"Я думаю, что никто не наблюдал за действиями Владимира Путина (российского диктатора - ред.) в Украине так пристально, как Си Цзиньпин, и я думаю, что он был отрезвлен в некоторой степени, по крайней мере, это наш анализ, тем, насколько Запад смог сохранить солидарность и понести некоторые краткосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", - сказал он во время слушаний в Конгрессе.

По его словам, лидер КНР должен учитывать такой факт единства Запада, когда он решит ряд внутренних проблем в своей стране.

Напомним, ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты Америки извлекут уроки из войны в Украине для планирования возможной обороны Тайваня в случае нападения Китая.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Китай внимательно следит за войной в Украине и может начать свое вторжение на Тайвань.

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