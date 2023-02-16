США применят уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки применят уроки из войны в Украине для планирования возможной обороны Тайваня в случае нападения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Associated Press.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличии от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня".

"Мы применим уроки (войны в Украине - ред.)", - отметила представитель Пентагона.

Она уточнила, что высадка морского десанта - самая сложная военная операция. И пополнение запасов будет затруднено, особенно если Китай перекроет доступ к океану.