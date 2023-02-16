США применят уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня, - Пентагон
Соединенные Штаты Америки применят уроки из войны в Украине для планирования возможной обороны Тайваня в случае нападения Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Associated Press.
Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличии от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня".
"Мы применим уроки (войны в Украине - ред.)", - отметила представитель Пентагона.
Она уточнила, что высадка морского десанта - самая сложная военная операция. И пополнение запасов будет затруднено, особенно если Китай перекроет доступ к океану.
При этом, как отмечает AP, Пентагон не имеет возможности заблаговременно разместить на Тайване оборудование, которого у него нет. Война в Украине показала, что ни одна западная страна не готова к крупному конфликту с обычными вооружениями.
Напомним, в Центральном разведывательном управлении США полагают, что к 2027 году Китай может создать предпосылки для военного вторжения в Тайвань.
Также мы писали, что в Тайване сделали выводы и усвоили важные уроки российско-украинской войны, что поможет Тайбэю сдержать агрессию Пекина в случае нападения.
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