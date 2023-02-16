ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США применят уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня, - Пентагон

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 14:11
США применят уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня, - Пентагон Фото: США применят уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Соединенные Штаты Америки применят уроки из войны в Украине для планирования возможной обороны Тайваня в случае нападения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Associated Press.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличии от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня".

"Мы применим уроки (войны в Украине - ред.)", - отметила представитель Пентагона.

Она уточнила, что высадка морского десанта - самая сложная военная операция. И пополнение запасов будет затруднено, особенно если Китай перекроет доступ к океану.

При этом, как отмечает AP, Пентагон не имеет возможности заблаговременно разместить на Тайване оборудование, которого у него нет. Война в Украине показала, что ни одна западная страна не готова к крупному конфликту с обычными вооружениями.

Напомним, в Центральном разведывательном управлении США полагают, что к 2027 году Китай может создать предпосылки для военного вторжения в Тайвань.

Также мы писали, что в Тайване сделали выводы и усвоили важные уроки российско-украинской войны, что поможет Тайбэю сдержать агрессию Пекина в случае нападения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Тайвань Китай
NEWS
Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину
Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана