Трамп дожал Нетаньяху: Израиль согласился на прямые переговоры с Ливаном

05:42 14.04.2026 Вт
2 мин
Госсекретарь Рубио уже готовит встречу представителей Ливана и Израиля
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио готовит историческую дипломатическую встречу, которая может изменить ход войны на Ближнем Востоке. Сегодня в Вашингтоне состоятся прямые переговоры между послами Израиля и Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: "Это еще не конец": Нетаньяху сделал заявление о кампании против Ирана

В Axios акцентируют, что подобных прямых переговоров между этими соседями не было с 1993 года. Но постоянное уничтожение боевиков "Хезболлы", которые устраивает Израиль на территории Ливана, вынуждает вести переговорный процесс. На его скорейшее начало мог повлиять президент США Дональд Трамп.

Согласно источникам издания, на повестке дня будут стоять три ключевых вопроса:

  • немедленное прекращение огня и остановка наземного вторжения;
  • долгосрочное разоружение террористической группировки "Хезболла";
  • подписание полноценного мирного соглашения между странами.

В переговорах примут участие кроме Марко Рубио будут участвовать посол США в Ливане Мишель Исса, советник Госдепа Майкл Нидхем, а также послы Израиля и Ливана - Ехиэль Лейтер и Нада Хамаде.

"Как прямое следствие безрассудных действий "Хезболлы", израильское и ливанское правительства участвуют в открытых, прямых дипломатических переговорах на высоком уровне при посредничестве Соединенных Штатов. Израиль воюет с "Хезболлой", а не с Ливаном, поэтому нет никакой причины, почему два соседа не должны вести переговоры", - отметили в Госдепе США.

Позиция Нетаньяху и "фактор Трампа"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долгое время отвергал любую возможность прямого диалога с ливанским правительством.

Дональд Трамп требует немедленной деэскалации и хочет быстрых результатов. Именно после разговора с президентом США Нетаньяху согласился на первый шаг в мирном процессе, отмечает Axios.

Что предшествовало переговорам Ливана и Израиля

Несмотря на прекращение огня между США и Ираном Израиль продолжал наносить удары по "Хезболле" в Ливане. Премьер Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться.

Со своей стороны Ливан и США просили Израиль приостановить атаки по "Хезболле". По крайней мере до того времени, когда начнутся переговоры между Израилем и Ливаном на этой неделе.

Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир. Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта