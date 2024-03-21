БЕБ разоблачило оборудку на 20 млн гривен на строительстве фортификаций в Харьковской области

Правоохранители разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, предприятие неоднократно становилось победителем тендерных торгов, проведённых одним из департаментов Харьковской областной государственной администрации. В целом указанная компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 млн гривен.

При этом часть средств, а именно 20,45 млн гривен, была переведена на счета физического лица - предпринимателя, зарегистрированного в январе 2024 года. Следователи выяснили, что фактически указанное лицо работает администратором заведения питания и не имеет отношения к строительству.

В то же время, после получения средств она пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров".

"Сейчас исходные платежи по счетам физлица предпринимателя остановлены. 20,45 млн грн заблокированы. Детективы БЭБ принимают дальнейшие меры по недопущению растраты бюджетных средств, выделенных для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковской области", - сказано в сообщении.

Усиление оборонных сооружений по всей Украине

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

Также президент Владимир Зеленский получил отчет от главы правительства Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. По его словам, речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

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