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Голова митниці заявив про погрози з боку криміналітету

Новини » Політика     15.01.2020 - 17:57
Голова митниці заявив про погрози з боку криміналітету
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

Погрози надходять керівникам митниці

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив про погрози, які надходять керівникам митниці з боку криміналітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За словами Нефьодова, представники криміналітету погрожують керівникам митниці. Він додав, що у деяких випадках керівників митниці не допускають до робочих місць.

"На жаль, загрожує, і, на жаль, загрожує не тільки криміналітет в сенсі бандитів. Часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактівістів, які не допускають нових керівників до робочих місць, і кажуть, що ті, хто були раніше - це міцні професіонали. Ну і що, що трохи заплямовані? Зате вони хороші люди, треба зберігати за ними посади ", - пояснив глава ДМС.

Нефьодов зазначив, що часто криміналітет користується послугами правоохоронних органів. Очільник ДМС навів приклад з обшуками у нового керівника Львівської митниці, якого підозрювали у внесенні неправдивих даних до трудової книжки.

"Це просто методи тиску, але це означає, що там ми робимо щось таке, що викликає у нечесних ділків ненависть і бажання з нами боротися", - наголосив він.

Нагадаємо, 8 грулня в Україні запрацювала оновлена Державна митна служба. Вночі 8 грудня у аеропорту "Бориспіль" оновлена митниця оформила першу експортну декларацію та перший рейс.

Також РБК-Україна писало, що детективи Державного бюро розслідувань викрили трьох інспекторів Львівської митниці Державної фіскальної служби у зловживанні становищем. Посадовці нанесли державі збитків на понад 2 млн гривень.

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