Звільнення голови Фонду держмайна та статус ветеранів війни: що сьогодні розгляне Рада
Фото: сьогодні нардепи розглянуть звільнення голови Фонду держмайна та статус ветеранів війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 27 січня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Першочергово нардепи розглянуть звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України та внесення змін до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Крім того, будуть розглянуті законопроекти про:
- розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл (5274, 5274-1);
- внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (3683);
- внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302);
- нафту і газ щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу (6133);
- президентський законопроект про адміністративні послуги (3475);
- внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);
- про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487).