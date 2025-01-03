Глава Евросовета: Украина должна оставаться ключевым приоритетом ЕС

Кошту напомнил, что девиз польского председательства - "безопасность, Европа". И сейчас Евросоюзу необходимо вновь укрепить свою безопасность, чтобы обеспечить мир в Европе.

"Поэтому Украина должна оставаться нашим главным приоритетом. В этом году мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо для достижения всеобъемлющей победы, справедливого и прочного мира. Международное право должно восторжествовать ради свободы украинского народа и нашей общей безопасности", - отметил Кошта.

По его словам, оборона в ЕС должна рассматриваться как стратегический приоритет. Блоку нужно стать сильнее, эффективнее, устойчивее, а также работать на благо сильного трансатлантического партнерства и сотрудничества с НАТО.

"Именно поэтому я призвал провести в начале февраля неформальную встречу европейских лидеров, посвященную теме обороны. Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Британии присоединятся к нам на часть встречи", - добавил он.