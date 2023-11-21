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Глава Евросовета поддержал решение Финляндии закрыть границу с РФ

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал решение властей Финляндии ограничить пересечение восточной границы с РФ из-за ситуации с ростом количества беженцев и мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Шарля Мишеля.

Представитель ЕС отметил полную солидарность с премьер-министром Финляндии Петтери Орппо и страной за соответствующее решение.

"Благодарен Финляндии за эффективные усилия по защите внешней границы Европы", - говорится в публикации.

Также Мишель заявил, что попытки России использовать "уязвимых мигрантов в качестве инструментария будут встречены соответствующим ответом".

Финляндия прикрывает границу с РФ

Финляндия 18 ноября закрыла 4 пункта пересечения границы с Россией. Власти страны объясняли такие действия борьбой с притоком беженцев, которые ищут убежище.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с РФ. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасной мерой на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

На днях финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в стану из России.

Вчера финские СМИ со ссылкой на источники в департаменте внешней политики и безопасности писали, что власти могут принять решение о закрытии на восточной границе с Россией оставшихся 4-х работающих пунктов пропуска с полуночи среды, 22 ноября.

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Совет ЕвропыФинляндияГраница с РФШарль Мишель