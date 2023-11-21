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Глава Євроради підтримав рішення Фінляндії закрити кордон із РФ

Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення влади Фінляндії обмежити перетин східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням кількості біженців та мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Шарля Мішеля.

Представник ЄС наголосив на повній солідарності з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орппо та країною за відповідне рішення.

"Вдячний Фінляндії за ефективні зусилля щодо захисту зовнішнього кордону Європи", - йдеться у публікації.

Також Мішель заявив, що спроби Росії використовувати "вразливих мігрантів як інструментарій буде зустрінуто відповідною відповіддю".

Фінляндія прикриває кордон із РФ

Фінляндія 18 листопада закрила 4 пункти перетину кордону з Росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із РФ. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Днями фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

Учора фінські ЗМІ з посиланням на джерела в департаменті зовнішньої політики і безпеки писали, що влада може ухвалити рішення про закриття на східному кордоні з Росією 4-х працюючих пунктів пропуску, що залишилися, з півночі середи, 22 листопада.

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Рада ЄвропиФинляндияКордон з РФШарль Мишель