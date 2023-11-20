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Финляндия может полностью закрыть границу с Россией с 22 ноября, - СМИ

Понедельник 20 ноября 2023 12:27
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Финляндия может полностью закрыть границу с Россией с 22 ноября, - СМИ Фото: Финляндия готовиться закрыть оставшиеся рабочие пункты пропуска с РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Власти Финляндии могут принять решение о закрытии на восточной границе с Россией оставшихся четырех работающих пунктов пропуска с полуночи среды, 22 ноября. Перед этим была остановлена работа других пяти пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Iltalehti.fi.

Соответствующее решение правительство страны может объявить в ближайшее время, рассказали журналистам источники в департаменте внешней политики и безопасности, говорится в публикации.

При этом позже в аппарате премьер-министра Петтери Орпо рассказали, что правительственный совет сегодня собираться не будет.

Сейчас на восточной сухопутной границе с РФ в Финляндии работают только 4 пограничных пункта.

Остановка работы пунктов пропуска

В прошлый четверг Финляндия решила остановить работу четырех из девяти пограничных пунктов пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала, и с субботы они закрыты для движения транспорта. Это стало ответом на существенный рост беженцев и просителей убежища, прибывающих с территории РФ.

Заявления от мигрантов о предоставлении убежища стали приниматься только на пограничных пунктах Вартиус и Салла.

Также в Финляндии готовятся к возможности закрытия всей своей восточной границы. По оценке Хельсинки, российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

Финляндия закрывает границу с РФ

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла 4 пункта пересечения границы с Россией. Власти страны объясняли такие действия борьбой с притоком беженцев, которые ищут убежище.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасной мерой на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Добавим также, что на днях финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в стану из России.

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