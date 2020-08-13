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Глава Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство проти демонстрантів

Брюссель, Четвер 13 серпня 2020 17:28
Глава Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство проти демонстрантів
Фото: протести в Білорусі (twitter.com/tutby)
Автор: Игорь Литвиненко

Сассоли заявив, що застосування грубої сили владою буде мати наслідок на міжнародному рівні

Голова Європарламенту Давид Сассоли закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити насильство проти учасників акцій протестів. Також влада Білорусі повинні відпустити всіх затриманих.

Про це Сассоли написав у Twitter.

За його словами, жителі Білорусі мають право на протест.

"Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство і негайно звільнити затриманих. Застосування грубої сили державними властями повинно мати наслідки у відповідності з міжнародним правом", - написав глава Європарламенту.

Раніше РБК-Україна писало, що у Європарламенті закликали створити спецкомітет для сприяння міжнародного розслідування злочинів силовиків у Білорусі під час протестів.

Раніше верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель закликав владу Білорусі звільнити всіх затриманих під час протестів.

Зазначимо, з початку протестів у Білорусі силовики затримали близько 6 тисяч демонстрантів, 700 з них - за останню добу.

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