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Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие против демонстрантов

Брюссель, Четверг 13 августа 2020 17:28
Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие против демонстрантов
Фото: протесты в Беларуси (twitter.com/tutby)
Автор: Игорь Литвиненко

Сассоли заявил, что применение грубой силы властями будет иметь последствие на международном уровне

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие против участников акций протестов. Также власти Беларуси должны отпустить всех задержанных.

Об этом Сассоли написал в Twitter.

По его словам, жители Беларуси имеют право на протест.

"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - написал глава Европарламента.

Ранее РБК-Украина писало, что в Европарламенте призвали создать спецкомитет для содействия международному расследованию преступлений силовиков в Беларуси во время протестов.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власть Беларуси отпустить всех задержанных в ходе протестов.

Отметим, с начала протестов в Беларуси силовики задержали около 6 тысяч демонстрантов, 700 из них - за последние сутки.

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