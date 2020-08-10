В ЄС закликають владу Білорусі звільнити заарештованих протестувальників

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

Голова Європарламенту вважає неприйнятними дії влади Білорусі щодо протестів протестуючих

Голова Європарламенту Жозеп Боррель закликає владу Білорусі звільнити заарештованих протестувальників. Він наголошує на необхідності дотримання основного права на мирні зібрання.

Про це повідомляє прес-служба Європейського союзу.

За словами Борреля, влада Білорусі вчора ввечері неприйнятно з насильством відреагувала на протести мирних демонстрантів. У результаті чого стало відомо про поранених та одного загиблого.

"Ми засуджуємо насильство і закликаємо до негайного звільнення всіх затриманих минулої ночі", - заявив Боррель.

Також він додав, що громадяни Білорусі наразі очікують точного підрахунку голосів. За його словами важливо, щоб Центральна виборча комісія опублікувала результати, що відображають вибір білоруського народу.

Нагадаємо, у Білорусі в результаті масових заворушень були затримані близько 3 тисяч чоловік.

Крім того, у Білорусі в ході заворушень під час акцій протесту постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Разом з тим, голова Європейської ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі дотримуватися основних прав людини.