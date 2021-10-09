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Глава Європарламенту допустив можливість блокування виплат Польщі з бюджету ЄС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Європарламенту Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС. На цьому тижні польський Конституційний суд визнав перевагу національного законодавства над європейським правом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Давида Сассолі La Repubblica.

За його словами, Єврокомісія веде з владою Польщі переговори щодо основоположних принципів, недотримання яких може заблокувати затвердження плану відновлення країни.

"Європейський парламент боровся за прийняття постанови про розподіл бюджету (ЄС - ред.) залежно від дотримання принципу верховенства права. Думаю, що прийшов час оцінити його конкретне застосування", - пояснив він додавши, що йде наступ на цінності ЄС і потрібна "дуже жорстка реакція".

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом. В ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пообіцяли вжити заходів.

Відзначити, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.

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