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Глава Европарламента допустил возможность блокировки выплат Польше из бюджета ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировке выплат Польше из бюджета ЕС. На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Давида Сассоли La Repubblica.

По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры относительно основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления страны.

"Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение", - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция".

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

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