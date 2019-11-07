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Ердоган планує "відкрити ворота" в Європу мігрантам

Новини » Політика     07.11.2019 - 22:03
Ердоган планує "відкрити ворота" в Європу мігрантам
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган закликав країни ЄС надати додаткову фінансову підтримку.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв "відкрити ворота" в Європу для мільйонів мігрантів, якщо не буде надана додаткова міжнародна підтримка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що свою погрозу Ердоган озвучив після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном (в розпал міграційного кризи 2015 року відмовився прийняти прохачів притулку з країн Близького Сходу і Африки).

"Незалежно від того, чи буде підтримка, ми будемо продовжувати приймати мігрантів, але тільки до певного моменту. Якщо ми побачимо, що це не працює, як я вже говорив раніше, у нас не залишиться іншого вибору, крім як відкрити ворота. Якщо ми відкриємо ворота, зрозуміло, куди вони підуть", - сказав він.

Також він закликав країни ЄС надати додаткову фінансову підтримку.

Нагадаємо, Туреччина готова розширити територію "безпечної зони" на північному сході Сирії. Як повідомив Ердоган, розширення "безпечної зони" можлива у випадку напади на турецьких військових з боку курдських сил з прикордонної території.

Раніше РБК-Україна писало, що в п'ятницю в Сирії почнеться спільне патрулювання територій турецькими та російськими військовими. При цьому Ердоган повідомив, що курдські сили не вивели свої війська на необхідну відстань від "безпечної зони", як це було домовлено в угоді про припинення вогню.

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