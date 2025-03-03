Глава Еврокомиссии завтра представит план перевооружения Европы

План по усилению обороны ЕС

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов.

В частности, планируется утвердить смягчение фискальных правил, что позволит странам-членам Евросоюза увеличить свои расходы на оборону.

Также глава ЕК, вероятно, предложит создать новый совместный инструмент, который позволит обеспечить расходы на оборону на уровне Евросоюза.

Таким образом, планируется обеспечить выделение еще сотен миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны.

К слову, ранее премьер Латвии Эвика Силиня отмечала, что Европа не сможет дальше помогать Украине, если не увеличит свои расходы на оборону.

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