Глава Єврокомісії завтра представить план переозброєння Європи

План щодо посилення оборони ЄС

Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало про те, що план глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн складатиметься з трьох елементів.

Зокрема, планується затвердити пом'якшення фіскальних правил, що дасть змогу країнам-членам Євросоюзу збільшити свої витрати на оборону.

Також глава ЄК, імовірно, запропонує створити новий спільний інструмент, який дасть змогу забезпечити витрати на оборону на рівні Євросоюзу.

Таким чином, планується забезпечити виділення ще сотень мільярдів євро на додаткове фінансування оборони.

До слова, раніше прем'єр Латвії Евіка Сіліня зазначала, що Європа не зможе далі допомагати Україні, якщо не збільшить свої витрати на оборону.

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