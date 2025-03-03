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Глава Єврокомісії завтра представить план переозброєння Європи

Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова ЄК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує представити план переозброєння Європи. Це відбудеться завтра, 4 березня.

Як передає РБК-Україна, заяву фон дер Ляєн наводить The Guardian.

За словами глави ЄК, план передбачатиме зміцнення оборонної промисловості та військового потенціалу країн-членів Євросоюзу.

Вона зазначила, що Європа потребує "масштабного посилення оборони, без жодних сумнівів".

"Ми хочемо міцного миру, але міцний мир може бути побудований тільки на силі, а сила починається зі зміцнення нас самих", - додала фон дер Ляєн.

План щодо посилення оборони ЄС

Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало про те, що план глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн складатиметься з трьох елементів.

Зокрема, планується затвердити пом'якшення фіскальних правил, що дасть змогу країнам-членам Євросоюзу збільшити свої витрати на оборону.

Також глава ЄК, імовірно, запропонує створити новий спільний інструмент, який дасть змогу забезпечити витрати на оборону на рівні Євросоюзу.

Таким чином, планується забезпечити виділення ще сотень мільярдів євро на додаткове фінансування оборони.

До слова, раніше прем'єр Латвії Евіка Сіліня зазначала, що Європа не зможе далі допомагати Україні, якщо не збільшить свої витрати на оборону.

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