Глава Еврокомиссии анонсировала открытие в Киеве Офиса оборонных инноваций

Европейский Союз откроет в Киеве офис оборонных инноваций, что позволит блоку перенять боевой опыт Украины и знания в области военных технологий.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Европарламенте .

"Я с гордостью объявляю, что мы откроем в Киеве Офис по оборонным инновациям", - сказала она.

По ее словам, это решение еще больше приблизит Украину к Европе, и позволит странам блока "членам воспользоваться опытом Украины на поле боя и инновациями в области оборонной промышленности".

Укрепление обороны

Ранее Урсула фон дер Ляйен сделала повышение обороноспособности ЕС ключевым моментом своей заявки на второй мандат на руководство Еврокомиссией.

Еврокомиссия должна представить свою масштабную оборонную стратегию уже на следующей неделе. Документ включает предложения о том, как быстро нарастить оборонное производство блока и обозначить совместные военные проекты для финансирования ЕС, в том числе в области космоса, противовоздушной и противоракетной обороны.

Усилия ЕС по укреплению своей обороны после многих лет недофинансирования становятся все более актуальными на фоне предупреждений о том, что Россия может попытаться атаковать союзников по НАТО после войны с Украиной, а также на фоне сомнений в приверженности США европейской безопасности, особенно если Дональд Трамп получит еще один срок в Белом доме.

Европа "не имеет контроля над выборами или решениями в других частях мира, сказала Фон дер Ляйен. "С поддержкой наших партнеров или без нее мы не можем позволить России победить", - добавила она.