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Урсула фон дер Ляйен планирует пойти на второй срок главы Еврокомиссии, - Bild

Воскресенье 18 февраля 2024 14:58
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Урсула фон дер Ляйен планирует пойти на второй срок главы Еврокомиссии, - Bild Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра утром, 19 февраля, Урсула фон дер Ляйен объявит о готовности пойти на второй срок главы Европейской комиссии после разговора в президиуме Христианско-демократического союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, ожидается, что Урсула фон дер Ляйен прибудет в Берлин сегодня, 18 февраля, после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Там она не оставила сомнений о том, что она видит своей задачей поддержку Украины, особенно после смерти в российской исправительной колонии Алексея Навального.

"Противостоять кремлевскому деспоту Путину (Владимир Путин, - ред.) - вот что она теперь хочет делать в течение следующих пяти лет. В течение нескольких месяцев мать и бабушка семерых детей уклонялась от всех вопросов о своих будущих амбициях после первого срока пребывания в должности", - пишет издание.

Bild добавляет, что если все пройдет гладко, кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

Избрание президента Еврокомиссии

Президент избирается сроком на пять лет в июне. В частности его правление вступает в силу через пять месяцев после выборов в Европейский парламент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы фон дер Ляйен была назначена следующим генеральным секретарем НАТО.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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