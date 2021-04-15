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Україна запросила Іспанію взяти участь в саміті Кримської платформи

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 11:55
Україна запросила Іспанію взяти участь в саміті Кримської платформи Фото: заступник керівника ОП Ігор Жовква (facebook.com/New.Europe.Center)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі. Він запросив іспанську сторону взяти участь у Кримській платформі.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Сторони обговорили загострення безпекової ситуації на сході України та нарощування активності російських військ на кордонах.

Жовква висловив сподівання, що іспанська сторона візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи на максимально високому урядовому рівні.

Зазначимо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Він повинен пройти в Києві. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад десяти країн світу.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України назвали основні напрямки роботи Кримської платформи.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.

Крім того, президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

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