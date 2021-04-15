Україна запросила Іспанію взяти участь в саміті Кримської платформи
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі. Він запросив іспанську сторону взяти участь у Кримській платформі.
Про це повідомляє прес-служба ОП.
Сторони обговорили загострення безпекової ситуації на сході України та нарощування активності російських військ на кордонах.
Жовква висловив сподівання, що іспанська сторона візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи на максимально високому урядовому рівні.
Зазначимо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Він повинен пройти в Києві. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад десяти країн світу.
Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України назвали основні напрямки роботи Кримської платформи.
Нагадаємо, саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.
Крім того, президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.